Бывшего сотрудника Минприроды Кубани осудили на 12 лет за шпионаж

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Суд в Краснодарском крае приговорил бывшего сотрудника регионального Минприроды к 12 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на третий апелляционный суд общей юрисдикции. Суд доказал, что мужчина передавал иностранной разведке секретные данные, которые могли использоваться против безопасности России.

Судом проверена законность приговора Краснодарского краевого суда, которым гражданин России осужден за госизмену в форме шпионажа к 12 годам лишения свободы. Судом установлено, что житель Краснодара, бывший сотрудник Минприроды Краснодарского края собрал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ. Судебная коллегия по уголовным делам приговор суда оставила без изменения. Приговор вступил в законную силу, — говорится в сообщении суда.

Источник агентства указал, что приговор не вступал в законную силу, поскольку защита подала апелляцию и требовала переквалифицировать действия осужденного на менее тяжкие. Требование обвиняемой стороны удовлетворено не было.

Ранее в ДНР в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. По версии ФСБ, подозреваемый передавал украинским спецслужбам сведения о российских военнослужащих.

До этого в Нальчике задержали 44-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ, он действовал по заданию украинских спецслужб, собирая и передавая Киеву сведения военного характера для их использования против безопасности РФ. Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.