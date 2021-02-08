Бывшего схимонаха Сергия оставили в СИЗО

https://static.news.ru/photo/0bef28da-6a28-11eb-96ee-96000091f725_660.jpg Схимонах Сергий Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Московский городской суд 8 февраля признал законным арест бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов).

Защита обвиняемого в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания экс-священнослужителя подавала жалобу на избрание содержания под стражей в качестве меры пресечения. Как рассказали ТАСС в суде, жалоба была рассмотрена, в её удовлетворении адвокатам было отказано.

Романов был задержан 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. Верующие попытались помешать силовикам, в результате чего три монахини получили лёгкие травмы. Им была оказана медпомощь амбулаторно.

Основанием для задержания бывшего схимонаха послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию». В отношении него возбуждены три уголовных дела, Романов отказывается признавать себя виновным, сейчас он находится в СИЗО «Матросская Тишина».

Как ранее писал NEWS.ru, Сергий 5 января объявил сухую голодовку. С момента задержания в конце декабря он похудел на 7 кг. Об этом рассказала член ОНК Ева Меркачёва. По её словам, состояние здоровья экс-схимонаха каждый день проверяют врачи. Сам он, как пояснила Меркачёва, заявлял, что имеет опыт пятидневной сухой голодовки. Однако сейчас он намерен держать её либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти.