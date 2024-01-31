Бывшего президента связанного с РПЦ банка отправили в колонию Экс-президент Внешпромбанка Маркус получила 13 лет колонии за хищение

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Лариса Маркус

Хамовнический районный суд города Москвы вынес приговор бывшему президенту Внешпромбанка Ларисе Маркус, которую обвиняли в присвоении 156 млрд рублей, сообщает ТАСС. Суд признал ее виновной и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с нее и с других фигурантов уголовного дела взыскали 130 млрд рублей.

Окончательно назначить Маркус наказание в виде 13 лет с отбыванием в колонии общего режима, — говорится в решении суда.

Соучастниками Маркус были признаны шесть человек, их осудили на сроки от трех лет лишения свободы условно до девяти реальных лет заключения. Приговоренные к реальным срокам были взяты под стражу прямо в зале суда.

По данным следствия, в апреле 2009 года Лариса Маркус и ее соучастники создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент Внешпромбанка Елена Глушакова, первый вице-президент учреждения Али Одей Аджин, а также руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие лица. В период с 2009 по 2015 год они присвоили деньги путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета.

Банк прекратил работу в 2016-м, его долги сейчас превышают 215 млрд рублей. Он обслуживал крупнейшие государственные и частные организации РФ, в том числе, по данным РБК, Московскую патриархию.

Как сообщалось ранее, суд приостановил уголовное дело, возбужденное против бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука. Его обвиняют в отмывании денег и незаконном предпринимательстве. По словам прокурора Приморского края, решение о приостановке дела было принято в связи с тем, что парламентарий скрылся.