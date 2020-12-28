Бывшего посла Молдавии в России задержали по делу о контрабанде

https://static.news.ru/photo/6f51112c-48fe-11eb-8462-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chaplygin/Global Look Press

Бывший глава молдавской дипломатической миссии в России Андрей Негуца был задержан по делу о контрабанде анаболиков. Об этом 28 декабря сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

Экс-посол предстал вместе с адвокатами перед прокурорами по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел. Бывшего посла допросили и признали подозреваемым по делу о контрабанде анаболиков, — цитирует Sputnik Молдова заявление ведомства.

Во время слушаний посол отверг обвинения. Однако прокуратура решила задержать его на 72 часа.

Уточняется, что специалисты ведомства проверят подлинность показаний, которые дал подозреваемый, и сравнят их с материалами, собранными в рамках дела. Затем, в зависимости от обстоятельств, прокуратура примет решение о необходимости предъявить бывшему послу обвинение и ходатайствовать об аресте.

По этому же делу был арестован водитель микроавтобуса с дипломатическими номерами, задержанного в начале декабря на КПП Паланка с несколькими коробками анаболиков, а также ещё один человек, обвиняемый в причастности к делу.

Ранее правительство Молдавии приняло решение об отзыве с должности посла страны в Москве Андрея Негуцы на фоне скандала с контрабандой анаболиков. Об этом на заседании кабмина Молдавии объявил премьер-министр страны Ион Кику, писал NEWS.ru.