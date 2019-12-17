Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, который покинул свой пост 27 ноября.
По данным краевого СУ СКР, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
В ведомстве
Согласно версии следствия, бывший мэр в период с декабря 2018-го по апрель 2019 года получил от начальника муниципального казённого учреждения (МКУ) «Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского» взятку в 700 тыс. рублей, обещая общее покровительство. Деньги ему передал посредник — родной брат.
Также с февраля по март текущего года при посредничестве брата и директора МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского» Иваненко получил 200 тысяч рублей от бизнесмена, который хотел помощи при заключении контрактов и беспрепятственного согласования актов выполненных работ.
Ранее NEWS.ru писал, что 19 ноября Иваненко написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Своё желание покинуть должность он объяснил состоянием здоровья и семейными обстоятельствами.
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