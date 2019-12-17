https://static.news.ru/photo/cc8e1824-20c0-11ea-a248-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, который покинул свой пост 27 ноября.

По данным краевого СУ СКР, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В ведомстве отметили , что Иваненко признал свою вину. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно версии следствия, бывший мэр в период с декабря 2018-го по апрель 2019 года получил от начальника муниципального казённого учреждения (МКУ) «Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского» взятку в 700 тыс. рублей, обещая общее покровительство. Деньги ему передал посредник — родной брат.

Также с февраля по март текущего года при посредничестве брата и директора МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского» Иваненко получил 200 тысяч рублей от бизнесмена, который хотел помощи при заключении контрактов и беспрепятственного согласования актов выполненных работ.

Ранее NEWS.ru писал, что 19 ноября Иваненко написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Своё желание покинуть должность он объяснил состоянием здоровья и семейными обстоятельствами.