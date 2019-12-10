https://static.news.ru/photo/d462b2f2-1b3f-11ea-88d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пресс-службе столичной мэрии сообщили, что бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался в мюнхенской больнице во время операции, похоронят на Новодевичьем кладбище.

Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Дата и время похорон пока уточняются.

Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с поста Дмитрием Медведевым из-за «утраты доверия».

Как писал NEWS.ru, действующий мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным Юрия Лужкова в связи с его смертью.