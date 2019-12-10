В пресс-службе столичной мэрии сообщили, что бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался в мюнхенской больнице во время операции, похоронят на Новодевичьем кладбище.
Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище, —
цитируетТАСС сообщение ведомства.
Дата и время похорон пока уточняются.
Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с поста Дмитрием Медведевым из-за «утраты доверия».
Как писал NEWS.ru, действующий мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным Юрия Лужкова в связи с его смертью.
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