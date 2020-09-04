Бывшего губернатора Белых этапировали в Киров

https://static.news.ru/photo/241db51a-eeaa-11ea-9c30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, который отбывает наказание за взятничество, этапировали в Киров.

Никиту Юрьевича этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля, — сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

По его словам, Белых будет допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с квартирами, которые предназначались бюджетникам, передаёт РИА Новости.

Белых задержали летом 2016 года. Его обвинили в получении взяток на сумму в €600 тысяч. После этого он был снят с должности «в связи с утратой доверия». В феврале 2018 года Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн рублей.

Экс-губернатор работает в швейном цехе № 1 с декабря 2019 года. Он не жалуется и выполняет все необходимые требования, получая сдельную оплату работы. Представитель УФСИН подчеркнула, что в настоящее время швейный цех выполняет заказ на изготовление игрушек.

Как писал NEWS.ru, осуждённый Белых попросил об отсрочке выплаты штрафа, поскольку сумма выплаты является «просто астрономической». Он должен выплатить более 48 млн штрафа.