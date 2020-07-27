Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера подозревают в превышении полномочий

https://static.news.ru/photo/742cb970-d028-11ea-95bb-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Гайзер Фото: kremlin.ru

Экс-глава республики Коми Вячеслав Гайзер, осуждённый на 11 лет колонии за коррупцию, также подозревается в превышении должностных полномочий.

В отношении Гайзера возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий. — NEWS.ru), — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Замоскворецкий суд Москвы признал Гайзера виновным в создании организованного преступного сообщества и коррупции 10 июня 2019 года.

Инстанция также назначила бывшему чиновнику штраф в размере 160 млн рублей.

По версии следствия, в период с конца 2005 года по сентябрь 2015 года Гайзер и другие фигуранты дела похитили акции ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Ущерб превысил 3,34 млрд рублей. Кроме того, по данным СК, Гайзер и другие фигуранты причастны к хищению средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». Ущерб от их действий составил 3,5 млрд рублей. Свою вину экс-руководитель Коми, задержанный в 2015 году, не признал.

Ранее NEWS.ru писал, что фигурант «дела Гайзера» Павел Марущак оценил моральный ущерб от нахождения в «пыточных автозаках» на протяжении 1600 часов в 15 млн рублей. Мужчина подал в суд на МВД, Минфин и Генпрокуратуру с целью добиться компенсации.