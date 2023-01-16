Бывшего главного нарколога Минздрава Брюна оставили под домашним арестом Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего главного нарколога Минздрава Брюна

Фото: Кузьминский суд/ТАСС

Евгений Брюн

Московский городской суд отклонил жалобу бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна по поводу продления его домашнего ареста, сообщил ТАСС источник в суде. Также без изменений осталось решение об аресте его коллеги Владимира Якушева. Обвиняемые пробудут под домашним арестом до 3 февраля.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение продлить меру пресечения главному наркологу России Брюну и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу обвиняемого — без удовлетворения, — сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции задержали Брюна в Москве 19 августа. Он обвиняется в хищении 20 млн рублей у департамента здравоохранения Москвы. Вместе с ним был задержан вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев. Следствие полагает, что задержанные организовывали закупку тестов и реагентов для выявления наркологической зависимости у пациентов по завышенным ценам. Для этого они использовали сеть аффилированных компаний. На допросе Брюн отказался признавать вину.

13 января сотрудники правоохранительных органов также задержали главу московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии Сергея Копорова в рамках уголовного дела в отношении Брюна. Ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

30 ноября Тверской суд Москвы продлил арест Брюну и Якушеву до 3 февраля.