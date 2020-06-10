Бывшего духовника Поклонской будут судить за отрицание коронавируса

https://static.news.ru/photo/5c8ca5f8-abbd-11ea-a51e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот с видео ДВИЖЕНИЕ ЦАРСКИЙ КРЕСТ/youtube.com

Бывшего духовника депутата ГД Натальи Поклонской, основателя секты царебожников схиигумена Сергия (Николая Романова), будут судить за отрицание коронавируса. Он распространял фейковые новости об отсутствии инфекции.

В случае если вина гражданина будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, — передаёт сообщение пресс-службы Свердловского областного суда URA.RU .

Рассмотрение дела назначено на 23 июня.

Наталья Поклонская перестала контактировать с сектой царебожников и её духовником Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. Их отношения ухудшились после того, как Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьёва. Сошлась же она с царебожниками, когда состояла в предыдущем браке с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым.

Как ранее писал NEWS.ru, схиигумен Сергий записал на видео новую проповедь, в которой требует «изгнать из России жидомасонов».