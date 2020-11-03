Бывшая жена убитого из-за ссоры в чате мужчины рассказала детали конфликта

https://static.news.ru/photo/716404bc-1d9b-11eb-92e0-fa163e074e61_660.jpg Мемориал рядом с местом гибели в Волгограде Романа Гребенюка Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Бывшая супруга жителя Волгограда Романа Гребенюка, который был убит из-за конфликта в родительском чате, раскрыла подробности случившегося.

По словам Аллы, она состояла в чате вместе с экс-мужем.

Были маленькие разногласия между родителями, но быстро удавалось приходить к общему мнению. Серьёзных раздоров не происходило, — отметила она.

Женщина рассказала, что учительница и другие участники чата, которые видели развитие ссоры, просили ругавшихся прекратить перепалку, однако остановить их было «уже нереально».

Алла также сообщила, что родственники задержанного, избившего её бывшего супруга, не связывались с ней и не просили прощения.

Знаю, что Анна (сестра нападавшего. — NEWS.ru) пыталась выйти на связь с сестрой Романа, но та не захотела с ней общаться. Больше Анна никому не звонила, — уточнила она.

Экс-супруга погибшего добавила, что в настоящее время родственники нападавшего отключили телефоны и поэтому никто не может дозвониться до них, передаёт «Московский Комсомолец».

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде не утихает шумиха вокруг гибели Романа Гребенюка, избитого из-за ссоры в родительском чате. В Интернете опубликовано видео драки. На мужчину напал уроженец Армении Арсен Мелконян. Поводом для расправы стал бытовой конфликт в родительском чате из-за выбора даты проведения теста для школьников. Одну из участниц чата возмутила фраза Гребенюка в её адрес. Она не придумала ничего лучше, как пожаловаться мужу и брату.

Именно её брат Арсен Мелконян, столкнувшись с Гребенюком в отделении банка, принялся избивать его. Потерпевший был госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой и скончался спустя неделю, не выходя из комы.

В отношении Арсена Мелконяна возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», материалы переданы для расследования в СУ СК России по Волгоградской области. Мелконяну грозит до 15 лет лишения свободы. Ожидается, что дело будет переквалифицировано по более тяжкой статье — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека».