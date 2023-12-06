Бывшая жена Абрамовича ждет четвертого ребенка Дарья Жукова беременна от греческого миллиардера Ставроса Ниархоса

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

42-летняя предпринимательница и дизайнер Дарья Жукова готовится в четвертый раз стать матерью, пишет StarHit.ru. По данным издания, бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича находится на последних сроках беременности. О том, что Жукова скоро подарит второго ребенка своему нынешнему мужу — 38-летнему греческому миллиардеру Ставросу Ниархосу, стало известно после ее появившихся в Сети снимков с округлившимся животом, говорится в сообщении.

Жукова вышла замуж за Ниархоса в 2019 году, после чего у пары появился сын Филипп. От брака с Романом Абрамовичем предпринимательница воспитывает 14-летнего сына Аарона и 10-летнюю дочь Лею.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила на бизнес-форуме «Грани личного бренда — 2023», что знает многих людей, которые сделали большую карьеру, начав вхождение в светскую жизнь с оказания некоторых услуг. В качестве примера она привела то, как миллиардеру Роману Абрамовичу удалось подружиться с первым президентом РФ Борисом Ельциным после того, как он порекомендовал хорошего врача для сына Татьяны Юмашевой, которого не могли вылечить другие специалисты.

По словам Собчак, все в этом мире держится на человеческих отношениях. Необходимо учиться их строить, уметь быть полезным «тем, к кому сложно попасть».