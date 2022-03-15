Бывшая ведущая программы «Сегодня» на канале НТВ покинула Россию

Известная журналистка и бывшая ведущая программы «Сегодня» на телеканале НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию. Об этом она заявила журналисту и блогеру Илье Варламову, добавив, что написала заявление об увольнении с телеканала уже после того, как уехала.

Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление, — рассказала она.

Телеканал подтвердил информацию об уходе журналистки агентству РИА Новости.

Лилия Гильдeева не работает на НТВ, — заявили в пресс-службе НТВ.

Гильдeева работала на НТВ с 2006 года. Журналистка сменила в программе «Сегодня» покинувшую канал ведущую Асет Вaцуеву и стала соведущей Алексея Пивоварова. На НТВ Гильдeева также вела программы «Сегодня в 22:45» и «Сегодня. Итoги».

Ранее NEWS.ru сообщал, что после начала спецоперации РФ на Украине Россию покинули сразу несколько деятелей культуры: телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин, блогер Айза и другие. Каждый из них назвал разные причины отъезда из страны.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в страну бизнесменам и деятелям культуры, покинувшим Россию после начала спецоперации. По мнению парламентария, они сделали осознанный выбор, а их поступок свидетельствует об «уродливом поведении».