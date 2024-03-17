Бывшая узница концлагерей пришла на выборы в Дагестане Бывшая узница концлагерей Александра Тимирова пришла на выборы в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая узница фашистских концлагерей Александра Тимирова приняла участие в президентских выборах в городе Дербент, передает пресс-служба местной администрации. По информации властей, она проживает в городе уже 60 лет.

На избирательный участок в здании Дербентского кадетского корпуса для участия в выборах президента Российской Федерации пришла бывшая узница фашистских лагерей Александра Тимирова, единственная узница фашизма, проживающая на территории Дербента, — говорится в сообщении.

Тимирова попала в плен в 1942 году в Брянской области вместе с матерью, сестрой и младшим братом. Советская армия освободила ее при наступлении в 1943 году.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на выборах президента России. Вместе с членами семьи он прибыл на избирательный участок в родовом селе Ахмат-Юрт. Согласно данным избиркома Чечни, в республике работают 514 избирательных участков, в том числе четыре временных — на территориях воинских частей.

Также выборы посетил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он прибыл на избирательный участок на улице Гончарова в Москве вместе с матерью. Отдав голос за одного из кандидатов в президенты России, он выступил с речью, посвященной десятой годовщине Крымской весны.