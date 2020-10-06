Бывшая стюардесса рассказала о настоящих доходах бортпроводников и пилотов

https://static.news.ru/photo/7c18a2e8-085e-11eb-850f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая стюардесса российских авиалиний заявила, что зарплаты пилотов и бортпроводников зависят от авиационного налёта, а также от оклада работника.

Рядовой бортпроводник получает 30–60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60–100 тысяч рублей, второй пилот — 150–300 и командир воздушного судна — 300–600 тысяч рублей, — отметила женщина в ролике, размещённом в TikTok.

Экс-стюардесса также пояснила, что найти работу бортпроводника мужчинам проще, чем женщинам. По её словам, такая тенденция объясняется тем, что среди экипажа постоянно востребованы представители сильного пола.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стюардесса из США Брианна Бернетт поразила интернет-пользователей танцем на борту самолёта. Одетая в форму девушка исполнила танец под позитивную песню. Подписчики оценили оптимизм бортпроводницы и поблагодарили её за хорошее настроение.