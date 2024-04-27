Бывшая сотрудница СИЗО засудила УФСИН В Петербурге экс-сотрудница СИЗО засудила УФСИН из-за служебной характеристики

Бывшая сотрудница СИЗО-1 в Колпино подала в суд на руководство исправительного учреждения, которое выдало ей плохую служебную характеристику после увольнения по болезни, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По словам женщины, в документе содержались порочащие ее честь и достоинство сведения. Суд встал на экс-сотрудницы СИЗО и обязал выплатить ей компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Суд признал не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию <...> сведения, обязав ответчика отозвать данную служебную характеристику, выдав истцу новую, а также взыскал с ответчика денежную компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей, расходы на оплату госпошлины 300 рублей, — сказано в сообщении.

Женщина указала, что после трех лет работы в СИЗО-1 ее уволили по состоянию здоровья. Спустя месяц бывшая сотрудница получила от работодателя служебную характеристику, в которой было указано, что она не выполняла должностные обязанности и оправдывала это своим психологическим и физическим состоянием. Как выяснилось в суде, нарушение трудового договора произошло по уважительной причине — из-за болезни женщины.

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