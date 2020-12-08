Бывшая председатель Мосгорсуда стала советником мэра по работе с судами

https://static.news.ru/photo/04d7ae5a-3945-11eb-ba01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова покинула свою должность, которую она занимала с 2000 года. Она получила назначение на пост советника мэра столицы Сергея Собянина по взаимодействию с судами. Об этом во вторник, 8 декабря, журналистам сообщили информированные источники.

Егорова перестала быть председателем Мосгорсуда 23 октября. Удовлетворение её заявления соответствующего содержания было 22 сентября подписано Высшей квалификационной коллегией судей. Новым председателем органа стал Михаил Птицын. До этого он был руководителем Южного окружного военного суда.

8 декабря стало известно, что Егорова получила новую должность. Теперь она будет советником Собянина по взаимодействию с судами, передаёт со ссылкой на источник «Интерфакс».

Егорова имеет первый квалификационный класс судьи, степень кандидата юридических наук, учёное звание доцента. Она является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени и не только.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Чубайс, назначенный специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями, рассказал о своей новой должности. Он заявил, что ему не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для него.