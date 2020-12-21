Бывшая любовница Гафта рассказала о его внебрачном сыне

https://static.news.ru/photo/91418a32-42aa-11eb-9e3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Художница Елена Никитина, которая в начале 70-х годов являлась любовницей скончавшегося 12 декабря народного артиста РСФСР Валентина Гафта, рассказала о своей любви и внебрачном сыне актёра Вадиме.

В программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ женщина объяснила, что её отношения с Гафтом начались в 1971 году. Но они очень скоро закончились, а она родила сына Вадима, ничего не сказав артисту.

Валентин со мной всю жизнь, всю жизнь его любила. Эту любовь я перенесла на своего ребёнка, который очень похож на отца не только внешне, — цитирует Никитину MK.RU.

Она добавила, что наблюдала за жизнью бывшего возлюбленного до самых его последних дней. По словам художницы, у Гафта была болезнь Паркинсона, из-за чего он очень страдал.

Ранее стало известно, что имущество умершего 12 декабря Валентина Гафта может отойти жене Ольге Остроумовой. Сообщается, что вдова артиста переписала на себя имущество Гафта ещё при его жизни. Поводом послужило желание внебрачного сына Гафта Вадима Никитина завладеть частью имущества.

Гафт относительно недавно узнал, что у него родился внебрачный сын, которого назвали Вадимом. Наследник артиста с детства жил в Бразилии.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году. Народного артиста РСФСР похоронили 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее в этот день прошла церемония прощания в его родном театре «Современник», писал NEWS.ru.