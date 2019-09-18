https://static.news.ru/photo/4eafb770-dab9-11e9-8f3b-fa163e074e61_660.jpg Ирена Лесневская Фото: Саверкин Александр/ТАСС

Бывшая издательница The New Times Ирена Лесневская в разговоре с журналистами опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию об обысках на её даче.

Она подчеркнула, что к ней домой приезжала полиция, а не сотрудники Следственного комитета. И произошло это, по словам Лесневской, из-за внезапно сработавшей тревожной кнопки.

У меня сработала тревожная кнопка, приехала полиция и уехала. Всё в порядке. Можете дезавуировать эту информацию, — передаёт ТАСС сообщение бывшей издательницы The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Следственного комитета утром 19 сентября пришли к Лесневской с обыском в её подмосковный дом на территории деревни Шмелёнки. Данную информацию на своей официальной странице в социальной сети обнародовала журналистка Анна Качкаева. По её словам, она узнала про обыск после звонка от помощницы Лесневской.