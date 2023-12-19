Бьюти-эксперт дала советы, как сделать праздничный макияж Бьюти-эксперт Юлина: для праздничного образа подойдут красные помады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для праздничного образа на Новый год подойдут помады сочных красных оттенков, рассказала бьюти-эксперт Анастасия Юлина. В беседе с «МК в Питере» она отметила, что завершить макияж губ рекомендуется мокрым финишем. Также празднично будут смотреться насыщенные оттенки теней и блестки.

Юлина уточнила, что одними из главных трендов наступающего года в макияже будут естественность и эффектность. Среди цветов стоит обратить внимание на красный, зеленый и металлические оттенки. При этом важно адаптировать актуальные тренды под весь свой образ.

Тем, кто планирует отмечать Новый год дома, бьюти-эксперт рекомендует праздничный вариант золотого мейкапа. Для него понадобятся праймер, который придаст сияние, глиттер и хайлайтер. Можно дополнить образ стрелками красного или золотого цвета. Если нет подходящей подводки, нарисовать их можно при помощи теней. Для вечеринки вне дома подойдет более яркий макияж. Его можно сделать при помощи трендовой графичной стрелки и золотистых теней, которые следует растушевать до брови. Внешний уголок глаз Юлина советует подчеркнуть коричневым оттенком с блестками. При ярком макияже глаз губы лучше накрасить помадой естественного цвета, напомнила эксперт.

Стилист Кати Зобкова ранее посоветовала выбрать на корпоратив одежду со стразами, люрексом или блестками. По ее словам, это будет «самый зажигательный наряд». Эксперт отметила, что важно, чтобы одежда украшала человека. Также можно добавить к простому комплекту акцентные детали в виде ярких украшений.