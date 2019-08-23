https://static.news.ru/photo/a678d168-c70d-11e9-b6ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Мемориал Юрию Гагарину решили установить в американском Кливленде, штат Огайо. Бюст первому первому космонавту появится на Аллее славы Русского культурного сада, действующего при парке Рокфеллера.

Отмечается, что Гагарин — это человек планетарного масштаба, поэтому именно с его изображением появится первая статуя в Русском саду. В честь открытия памятника сотрудники учреждения устроили благотворительный гала-вечер. Вечеринка была в стиле 60-х. Деньги от покупки билетов и пожертвования пойдут на изготовление мемориала.

Основная цель — почтить память отважного российского космонавта Юрия Гагарина, который стал символом человечества в космосе. Все доходы от аукционов и продаж билетов пойдут непосредственно на финансирование изготовления и установки статуи Гагарина. Имена всех доноров будут внесены в специальный буклет Гагарина, — сообщают авторы инициативы .

Ранее News.ru писал, что памятник Юрию Гагарину установили в израильском городе Нетания. Монумент появился у здания местного планетария. Герой Советского Союза изображён в специальном шлеме. Скульптура выполнена из бронзы. На церемонии присутствовали около 200 человек, включая делегацию из России.