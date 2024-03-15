Техника известных брендов может исчезнуть из российских магазинов «Коммерсант»: Rowenta, Tefal и Electrolux блокируют параллельный импорт в Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Европейские производители бытовой техники начали блокировать поставки товаров в Россию через параллельный импорт, в том числе продажу на маркетплейсах, пишет «Коммерсант». Речь идет о компаниях Rowenta, Braun, Tefal и Electrolux. Продавцы допустили, что электроника иностранных брендов может полностью исчезнуть из продажи в российских магазинах, а на замену придут китайские и турецкие товары.

По информации ретейлеров, представители европейских фирм договариваются с партнерами из других стран о моратории на реэкспорт электронной продукции в РФ. Главный исполнительный директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли заявил, что товары шведской компании Electrolux Group, которая производит технику под брендами Zanussi, AEG и Electrolux, уже представлены в магазинах в ограниченном объеме.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза в новом пакете санкций против России требуют указывать в документах невозможность дальнейшего реэкспорта товаров в РФ. При этом экспортеры должны отказывать контрагентам, если те не готовы пойти на определенные условия. Эксперты заявили, что контроль экспорта является распространенной практикой, однако ситуация может сложиться не так, как рассчитывают в ЕС, если посольские работники не станут следить за соблюдением санкций.