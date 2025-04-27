Если хочется чего-то легкого и необычного на ужин, попробуйте этот простой рецепт с кальмарами и овощами. Готовится за считаные минуты, а результат точно порадует.

Ингредиенты:

  • кальмары — 500 г;

  • лук — 1 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • томаты — 2 шт.;

  • болгарский перец — 1 шт.;

  • оливки — по желанию;

  • зелень — по вкусу;

  • соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кальмары залейте кипятком, очистите от пленки и хитина, нарежьте полосками.

  2. Лук нарежьте кубиком, чеснок измельчите. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

  3. Добавьте нарезанный болгарский перец и помидоры. Тушите овощи до мягкости.

  4. Выложите кальмары, добавьте оливки и измельчённую зелень. Приправьте по вкусу.

  5. Готовьте 1–2 минуты, чтобы кальмары остались мягкими.

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