Быстрый ужин с морским настроением — готовим кальмары с овощами за 15 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если хочется чего-то легкого и необычного на ужин, попробуйте этот простой рецепт с кальмарами и овощами. Готовится за считаные минуты, а результат точно порадует.

Ингредиенты:

кальмары — 500 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томаты — 2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

оливки — по желанию;

зелень — по вкусу;

соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

Кальмары залейте кипятком, очистите от пленки и хитина, нарежьте полосками. Лук нарежьте кубиком, чеснок измельчите. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Добавьте нарезанный болгарский перец и помидоры. Тушите овощи до мягкости. Выложите кальмары, добавьте оливки и измельчённую зелень. Приправьте по вкусу. Готовьте 1–2 минуты, чтобы кальмары остались мягкими.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.