Если хочется чего-то легкого и необычного на ужин, попробуйте этот простой рецепт с кальмарами и овощами. Готовится за считаные минуты, а результат точно порадует.
Ингредиенты:
-
кальмары — 500 г;
-
лук — 1 шт.;
-
чеснок — 2 зубчика;
-
томаты — 2 шт.;
-
болгарский перец — 1 шт.;
-
оливки — по желанию;
-
зелень — по вкусу;
-
соль, перец, специи — по вкусу.
Приготовление:
-
Кальмары залейте кипятком, очистите от пленки и хитина, нарежьте полосками.
-
Лук нарежьте кубиком, чеснок измельчите. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
-
Добавьте нарезанный болгарский перец и помидоры. Тушите овощи до мягкости.
-
Выложите кальмары, добавьте оливки и измельчённую зелень. Приправьте по вкусу.
-
Готовьте 1–2 минуты, чтобы кальмары остались мягкими.
Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.