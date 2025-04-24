Быстрый ролл из лаваша с тунцом! Всего 10 минут, и низкокалорийный хит готов — сытно и полезно! Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но любит вкусно поесть. Готовится быстро, подходит для любого приема пищи!
Ингредиенты (на 3 порции)
- 1 банка тунца в собственном соку (без масла)
- 3 вареных яйца
- 3 тонких лаваша
- 2 ст. л. мягкого творога 0% (или греческого йогурта)
- 50 г кукурузы (без сахара)
- 1 свежий огурец
- 50 г черри
- 1/2 красной луковицы
- Листья салата
- Соль, перец, лимонный сок — по вкусу
Приготовление
1. Начинка. Слейте жидкость с тунца, разомните вилкой. Яйца нарежьте кубиками, огурец, помидор и лук — мелкими кусочками. Смешайте все ингредиенты, добавьте творог, соль и перец.
2. Сборка. На лаваши выложите листы салата и начинку. Плотно заверните рулетом, разрежьте пополам.
КБЖУ на порцию: 288 ккал | 26 г белка | 6,8 г жиров | 29 г углеводов.
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