Быстрые квадратики из слоёного теста с творожным сыром и вишней! Вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрые квадратики из слоёного теста с творожным сыром и вишней! Вкуснота без мороки. Эта выпечка из слоёного теста с нежной начинкой из творожного сыра и сладкой вишни идеально подойдёт для десерта к кофе или чаю. Их легко приготовить, и они порадуют как взрослых, так и детей.

Ингредиенты (на 8 квадратиков)

1 упаковка слоёного теста (около 500 г)

200 г творожного сыра

100 г вишни (можно использовать как свежую, так и замороженную)

2 ст. л. сахара

1 яйцо (для смазки)

Ванильный экстракт по желанию

Приготовление

1. Для начала разогрейте духовку до 200 °C. На присыпанной мукой поверхности раскатайте слоёное тесто в большой квадрат толщиной около 3–5 мм. Затем разделите его на 8 равных квадратов.

2. В глубокой миске смешайте творожный сыр, сахар и немного ванильного экстракта до получения однородной массы. На каждом квадратике сделайте углубления стаканом и положите по 1–2 столовые ложки творожной начинки, сверху добавьте несколько ягод вишни.

3. Выпекайте в разогретой духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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