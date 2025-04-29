Быстрые квадратики из слоёного теста с творожным сыром и вишней! Вкуснота без мороки. Эта выпечка из слоёного теста с нежной начинкой из творожного сыра и сладкой вишни идеально подойдёт для десерта к кофе или чаю. Их легко приготовить, и они порадуют как взрослых, так и детей.
Ингредиенты (на 8 квадратиков)
- 1 упаковка слоёного теста (около 500 г)
- 200 г творожного сыра
- 100 г вишни (можно использовать как свежую, так и замороженную)
- 2 ст. л. сахара
- 1 яйцо (для смазки)
- Ванильный экстракт по желанию
Приготовление
1. Для начала разогрейте духовку до 200 °C. На присыпанной мукой поверхности раскатайте слоёное тесто в большой квадрат толщиной около 3–5 мм. Затем разделите его на 8 равных квадратов.
2. В глубокой миске смешайте творожный сыр, сахар и немного ванильного экстракта до получения однородной массы. На каждом квадратике сделайте углубления стаканом и положите по 1–2 столовые ложки творожной начинки, сверху добавьте несколько ягод вишни.
3. Выпекайте в разогретой духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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