«Было, есть и будет»: Памфилова о замене очного голосования электронным Глава ЦИК Памфилова заявила, что полного перехода к электронному голосованию не будет

Элла Памфилова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В России полный уход от традиционного голосования к электронному не планируется, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания Центральной избирательной комиссии, передаёт РИА Новости. Она отметила, что большое внимание уделяется модернизации очного голосования, чтобы оно отвечало «всем современным вопросам общества».

Никто не предполагает вытеснять или заменять дистанционным электронным голосованием традиционное. Традиционное голосование было, есть и будет. Более того, мы уделяем большое внимание, много делаем для того, чтобы его тоже «осовременивать», чтобы именно традиционное голосование отвечало всем современным запросам общества, было максимально доступно и открыто, — пояснила Памфилова.

По словам главы ЦИК, электронный формат появился для того, чтобы у избирателей было больше альтернатив для комфортного и удобного голосования.

11 марта Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о единых правилах проведения в России дистанционного электронного голосования. Таким образом, на электронных выборах будут использоваться система ГАС «Выборы» и другие информационные системы, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома.

Ранее в Кремле в ответ на заявление председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко о том, что прямые выборы губернаторов носят скандальный характер, так как в них применяются технологии «чёрных 90-х», и должны быть отменены, подчеркнули, что разговоров об отмене или переносе прямых выборов губернаторов не ведётся.