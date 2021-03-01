16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Были «ментами», стали «копами»: 10 лет как милиция превратилась в полицию

14:26, 01 марта 2021 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ровно 10 лет назад, 1 марта 2011 года, вступил в силу федеральный закон «О полиции».

Знаковая и неоднозначно воспринятая реформа тогдашнего президента России Дмитрия Медведева распрощалась с одним из последних системных атрибутов советской эпохи — «пролетарской» милицией. Подразумевалось, что обновлённые органы правопорядка станут лучше во всём и во всех аспектах. Что поменялось точно — в галерее NEWS.ru.

В 2009 году преступление майора милиции Евсюкова, убившего двоих людей в супермаркете, актуализировало вопрос о системной реформе милиции

Андрей Стенин/РИА Новости

Как это часто бывает в родном Отечестве, начать решили с косметических изменений. Так ещё перестроечная идея переименования милиции в полицию окончательно оформилась в законодательную инициативу

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поменялся и внешний вид служителей закона. На смену серой униформе пришла тёмно-синяя, разработанная профессиональными дизайнерами

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одним из приоритетов реформы Дмитрий Медведев обозначил и уменьшение штата сотрудников. В ходе аттестации было сокращено порядка 20% сотрудников полиции

39.мвд.рф

Со временем у полиции «отняли» некоторые подразделения. Например, ОМОН в 2016 году перешёл в ведение новообразованной Росгвардии

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но были и «прибавления». В 2014 году появилась туристическая полиция. Сотрудники этого подразделения курсируют в крупных городах по маршрутам, где много туристов, и помогают им в их вопросах и трудностях

Сергей Булкин/NEWS.ru

По некоторым данным, «ребрендинг» милиции обошёлся в 2 млрд рублей — новая форма, новые вывески, надписи на машинах и т. д.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Хотя итоги реформы и воспринимаются неоднозначно, но, согласно опросам, уровень доверия граждан к полиции за 10 лет вырос более чем в два раза

volsk.bezformata.com

Сергей Булкин/NEWS.ru

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео