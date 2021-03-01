Были «ментами», стали «копами»: 10 лет как милиция превратилась в полицию

Ровно 10 лет назад, 1 марта 2011 года, вступил в силу федеральный закон «О полиции».
Знаковая и неоднозначно воспринятая реформа тогдашнего президента России Дмитрия Медведева распрощалась с одним из последних системных атрибутов советской эпохи — «пролетарской» милицией. Подразумевалось, что обновлённые органы правопорядка станут лучше во всём и во всех аспектах. Что поменялось точно — в галерее NEWS.ru.
В 2009 году преступление майора милиции Евсюкова, убившего двоих людей в супермаркете, актуализировало вопрос о системной реформе милиции
Андрей Стенин/РИА Новости
Как это часто бывает в родном Отечестве, начать решили с косметических изменений. Так ещё перестроечная идея переименования милиции в полицию окончательно оформилась в законодательную инициативу
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Поменялся и внешний вид служителей закона. На смену серой униформе пришла тёмно-синяя, разработанная профессиональными дизайнерами
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Одним из приоритетов реформы Дмитрий Медведев обозначил и уменьшение штата сотрудников. В ходе аттестации было сокращено порядка 20% сотрудников полиции
39.мвд.рф
Со временем у полиции «отняли» некоторые подразделения. Например, ОМОН в 2016 году перешёл в ведение новообразованной Росгвардии
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Но были и «прибавления». В 2014 году появилась туристическая полиция. Сотрудники этого подразделения курсируют в крупных городах по маршрутам, где много туристов, и помогают им в их вопросах и трудностях
Сергей Булкин/NEWS.ru
По некоторым данным, «ребрендинг» милиции обошёлся в 2 млрд рублей — новая форма, новые вывески, надписи на машинах и т. д.
Dmitry Golubovich/Global Look Press
Хотя итоги реформы и воспринимаются неоднозначно, но, согласно опросам, уровень доверия граждан к полиции за 10 лет вырос более чем в два раза
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Сергей Булкин/NEWS.ru