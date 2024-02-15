«Была замечательной»: студент о погибшем при обстрелах в Белгороде педагоге Студентка БелГУ рассказала о погибшем при обстрелах Белгорода педагоге Губкиной

Фото: t.me/vvgladkov

Погибшая при атаке ВСУ на Белгород преподаватель БелГУ Любовь Губкина была замечательным педагогом и человеком, рассказала в разговоре с NEWS.ru студентка городского вуза Евгения Харченко. По ее словам, Губкина всегда вела себя профессионально и была лояльна к подопечным.

Любовь Алексеевна была замечательной. Она вела у нас дисциплину «Информационные ресурсы в профессиональной деятельности». Всегда показывала себя как профессионал своего дела. Никогда не ругала, если вовремя не сдали работу, а давала время доделать, — рассказала Харченко.

По словам студентки, Губкина с пониманием отнеслась к тому, что все учащиеся оформили заявление на онлайн-обучение. Она отметила, что во время ракетных обстрелов педагог всегда прекращала занятие и направляла студентов в укрытие, а после происшествия интересовалась, все ли в порядке.

Очень жаль, что такого хорошего человека больше нет. Соболезнуем ее семье, родным и близким, — заключила студентка.

Ранее стало известно, что Губкина погибла во время пары. Занятия проходили онлайн, и она вышла в магазин, когда начался обстрел. При этом Telegram-канал SHOT уточнял, что у женщины остались трое детей.

ВСУ обстреляли гражданские объекты в Белгороде около полудня 15 февраля. В городе сработал сигнал ракетной тревоги, несколько украинских ракет было сбито ПВО над городом. Один из снарядов попал в торговый центр, еще один упал на стадион около школы № 42 на улице 60-летия Октября. По данным Минздрава, жертвами атаки стали 17 человек, в том числе один ребенок.