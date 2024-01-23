«Была в шоке»: россиянка о походе в русский магазин в Китае Россиянку шокировала очередь за колбасой в русском магазине в Китае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тревел-блогер из России посетила русский магазин в Китае и заявила, что была в шоке от увиденного, о своих впечатлениях она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен». Ее удивили китайцы, которые выстраиваются в очередь за колбасой российского производства.

Ладно бы я увидела необычную, например из конины или оленины, то, возможно, не испытала такого шока, так как нашла объяснение. <...> Но непонятно, зачем им русская колбаса, когда и своей продукции огромный выбор, — написала она.

На нее также произвели впечатление местные жители, которые покупали сухое и ультрапастеризованное молоко, пиво, сладости, соленья и консервы из России. При этом цена на пиво составляла около 300 рублей, на печенье — 260 рублей, пряники — 390 рублей, а имитированная икра уходила по цене настоящей — 900–1200 рублей. Она удивилась, как китайцы наживаются на своих согражданах.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что туристам, которые наденут короткие юбки и шорты, не удастся посетить главную достопримечательность Стамбула — мечеть Айя-София. Она подчеркнула, что женщинам также необходимо взять с собой платок. При этом, отметила Ансталь, решить проблему с неподходящим гардеробом можно в расположенном поблизости магазине с одеждой.