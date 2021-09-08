Названа сумма выплат пострадавшим от взрыва в Ногинске
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:32, 08 сентября 2021
Фото: typical_noginsk/vk.com
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назвал сумму, которую выплатят пострадавшим от взрыва в жилом доме Ногинска в качестве компенсации: владельцам попавшим под воздействие взрыва квартир выплатят по 30 тысяч рублей, а одиноким жильцам - 50 тысяч рублей. Его слова приводит ТАСС.
По закону всем, у кого пострадали квартиры, выплачивается 30 тысяч рублей, если одинокий человек — 50 тысяч рублей, — заявил Воробьёв.
В жилом доме подмосковного города Ногинск 8 сентября произошёл взрыв из-за утечки газа. В результате происшествия обрушилось три этажа здания, пострадали девять человек, в том числе двое детей. В результате взрыва и обвала здания погибли двое. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности.
Ранее NEWS.ru опросил свидетеля взрыва жилого дома в Ногинске.