«Был серьезным бойцом»: сослуживец рассказал о военном прошлом Татарского

Фото: vladlentatarskiy/vk.com

До того как стать военным блогером, Владлен Татарский был «серьезным бойцом». Об этом рассказал NEWS.ru его сослуживец. По его словам, мужчина служил в разведке и за время службы нанес украинской стороне значительный ущерб.

Он был реальным бойцом, бойцом разведки, причем весьма серьезным. Просто об этом многие не знают и это не афишируется. <...> Мы попадали в такое, что ангелы на небе крестились, выходили из таких ситуаций... [Владлен] был в первую очередь профессиональный разведчик, а потом уже блогер, — заявил боец.

По его словам, их разведгруппа «ходила по пояс в снегу» и «валила укроповские позиции». Стать военкором, по мнению сослуживца, Татарского сподвигло желание помочь российской армии с техническим обеспечением.

Военный блогер Владлен Татарский был убит взрывом 2 апреля во время творческого вечера в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Подозреваемой в деле о его убийстве стала Дарья Трепова. Она принесла на встречу с Татарским статуэтку, которая была начинена тротилом. Сегодня Басманный районный суд арестовал ее на два месяца. Ей предъявлено обвинение по статье о терроризме и незаконном хранении оружия.