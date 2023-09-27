«Был полон позитива»: директор Гришечкина о последних годах жизни актера Директор Гришечкина Миллер опроверг слухи о его депрессии в последние годы жизни

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский актер Вячеслав Гришечкин

Российский актер Вячеслав Гришечкин, скончавшийся в ночь на 16 сентября, в последние годы жизни не находился в депрессии, сообщил директор артиста Максим Миллер. В беседе с KP.RU он рассказал, что актер «был полон позитива» и всегда шутил, даже когда болел. По словам Миллера, это была особая черта характера Гришечкина.

Нет, он был полон позитива. У Вячеслава Германовича была такая черта. Он над всем шутил. Даже если, например, заболел ОРВИ и у него пропал голос. Он не ахал и охал, а смеялся: это просто я бегал голым на морозе, вот и простыл, — пояснил Миллер.

При этом директор отметил, что иногда Гришечкин действительно хандрил. Актер часто вспоминал о второй жене, которая умерла от рака в 2017 году, посещал храм, а иногда говорил, что хотел бы уйти к ней.

Иногда Вячеслав Германович действительно хандрил. Часто вспоминал жену Анечку. Молился, ходил в храм, ставил свечку за упокой, плакал. Иногда он говорил: «Я хотел бы уйти к ней», — рассказал Миллер.

Актер ушел из жизни в возрасте 61 года в ночь на 16 сентября. Он всего на пять лет пережил свою жену. Миллер позже заявил, что в гибели Гришечкина виноваты врачи. Он уверен, что медики не оказывали ему должного ухода и должны нести ответственность за это.