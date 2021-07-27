Суд вынес приговор замначальника ИК, скрывшему нападение на сотрудника

В Ульяновской области суд приговорил к лишению свободы бывшего заместителя начальника колонии № 10. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ульяновской области.

Осуждённый был обвинён в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения. Бывший замначальника колонии приказал не фиксировать факт насилия со стороны заключённого в отношении сотрудника — это выяснилось при проверке видеоархива.

Органом следствия также установлено, что осуждённый путём обмана и злоупотребления доверием в период с октября 2019 года по март 2020 года получил от одного из содержащихся в колонии осуждённых денежные средства в сумме 250 000 рублей за решение заведомо не входящих в его полномочия вопросов об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и недепортации за пределы Российской Федерации, — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Осуждённому назначили 2,5 года колонии строгого режима и взяли его под стражу в здании суда.

Ранее в УФСИН по Петербургу и Ленинградской области прокомментировали информацию о подземной частной тюрьме в регионе. В разговоре с NEWS.ru пресс-секретарь ведомства Юлия Алёшина сообщила, что управление не имеет отношения к этому строению.

Утром 19 июня СМИ сообщили, что в Ленобласти нашли подземный бетонный бункер, который мог служить частной тюрьмой. Его камеры закрывались на замки, используемые в СИЗО «Кресты». Вход в бункер закрывала бетонная плита, которая, предположительно, поднималась и опускалась с помощью гидравлики. Внутри несколько камер с двухэтажными кроватями, умывальниками и унитазами, помещение для охраны. В настоящее время помещения заброшены и залиты водой.