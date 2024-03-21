«Был не в себе»: кадры раскаявшегося Кологривого из суда

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Никиты Кологривого

В Новосибирске прошло заседание суда по делу Никиты Кологривого. В ночь на 19 марта актер устроил дебош в одном из баров этого города. Он повздорил с охранниками, укусил официантку и впоследствии был арестован за мелкое хулиганство.

Кологривый провел ночь в спецприемнике. На заседании суда актер был бодр и вежлив. Он также попытался оправдаться за свое поведение.

«Думаю, я просто устал от графика, эмоций. Но надеюсь, что в скором времени это исправлю. Это было случайно, я был не в себе. Честное слово, это была чистая случайность. Горячка. Некрасивая ситуация, я ее полностью признаю», — заявил Кологривый.

Он рассказал журналистам, что впервые за последнюю неделю наконец-то выспался в камере, успел продегустировать местную кухню и пообщаться с сокамерниками. На замечание журналистов, что настоящие пацаны не извиняются (это главный постулат пацанов из сериала «Слово пацана», в котором он снялся), актер сказал, что мужчина должен уметь в таких ситуациях признавать свои ошибки.

Несмотря на то что Кологривый просил у суда «помилования» и наказания в виде административного штрафа, его арестовали на семь суток. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и собирается обжаловать приговор.

Снимки Кологривого в зале суда — в фотогалерее NEWS.ru.