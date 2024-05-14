«Был легендой Рунета»: Юденич про смерть известного журналиста Кононенко Писательница Юденич: Кононенко был талантливым человеком и бессребреником

Фото: Юрий Машков/ТАСС

Максим Кононенко

Покойный журналист Максим Кононенко был легендой Рунета, заявила NEWS.ru писательница и журналистка Мария Юденич. Она добавила, что его работы читали везде, начиная от Кремля, заканчивая дворовыми компаниями.

Юденич напомнила, что в начале века Кононенко создал два культовых продукта Рунета. Один из них — «Идиот», второй проект назывался «Владимир Владимирович (ТМ)».

Максим был очень ярким человеком, очень талантливым и чутким. Он еще с нулевых годов, когда это было не очень принято и модно, собирал деньги для больных детей, людей, попавших в беду. При этом он был абсолютным бессребреником, совсем не заточен на деньги. Всю жизнь, сколько я его знаю, а мы знакомы с 20 лет, строил дом. Не знаю, достроил ли он дом для своей семьи. Но его смерть очень обидная и внезапная, — заявила она.

Максим Кононенко умер сегодня, 14 мая, в Подмосковье, в возрасте 53 лет. О причинах смерти журналиста ничего неизвестно. В интернете он был известен как мистер Паркер. Под этим псевдонимом он писал статьи на различных площадках.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с NEWS.ru назвал Максима Кононенко талантливым и харизматичным журналистом. Глава объединения также принес соболезнования его семье и близким.