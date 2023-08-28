«Был готов к смерти»: военкор об интервью с Пригожиным Военкор Пегов: бизнесмен Пригожин был готов к своей смерти

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Евгений Пригожин

Военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что во время интервью с бизнесменом Евгением Пригожиным спросил его и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, который оставался за кадром, понимают ли они, что «ходят по очень тонкому льду». В беседе с «Царьградом» военкор отметил, что оба ответили о «готовности к своей смерти».

Понимают ли они, что ходят по очень-очень тонкому льду? Ответ был однозначный: Пригожин был готов к смерти. Они оба сказали, что, дескать, да, мы прекрасно это понимаем, и мы готовы к своей смерти, — подчеркнул Пегов.

Военкор отметил, что нужно иметь самоотверженность и мужество, чтобы продолжать свое дело при подобном осознании. По его словам, относиться к личным амбициям Уткина и Пригожина можно по-разному, но нельзя забывать, что они были готовы отдать «самое дорогое» за родину.

Эти люди были готовы отдать за Родину самое дорогое. Их мотивы исходили прежде всего из интересов России, и это стояло во главе всех амбиций, — заключил Пегов.

Следственный комитет РФ ранее подтвердил гибель бизнесмена Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа в Тверской области. По мнению экспертов, на борту самолета Пригожина могло быть установлено взрывное устройство.