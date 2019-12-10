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Экс-мэр столицы Юрий Лужков скончался в одной из клиник германского города Мюнхен. Это случилось через день после плановой операции на сердце.

Как сообщают argumenti.ru, сама операция прошла успешно, но Лужков не смог выйти из глубокого наркоза, так как лопнул один из сосудов. Это спровоцировало отёк лёгких, справиться с которым медики не...