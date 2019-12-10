В Госдуме выражают соболезнования ввиду кончины Юрия Лужкова. Депутат Валерий Газзаев, зампредседателя комитета по физкультуре и спорту, по просьбе NEWS.ru рассказал, каким запомнился ему экс-мэр Москвы.
Был лично знаком с Юрием Михайловичем, очень приятный человек. От общения с ним у меня были только положительные эмоции. Он был очень сильным руководителем и душевным человеком. Жалко, очень жалко, — вспоминает парламентарий.
Он также отметил роль Юрия Лужкова в развитии и популяризации спорта в Москве.
Он очень много помогал спорту в целом и спортсменам в частности. Очень многое сделал для спорта в Москве. Юрий Михайлович любил поиграть в футбол. Участвовал в матчах ветеранов, на которых с ним пересекались на поле. Хочу принести свои соболезнования родным и близким, — добавил Газзаев.
Лужков умер в одной из клиник немецкого Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Ему было 83 года.
Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с поста Дмитрием Медведевым из-за «утраты доверия».
Ранее свои соболезнования семье покойного выразил мэр Москвы Сергей Собянин, писал NEWS.ru.
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