Быкова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Быков

Суд оштрафовал российского писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за отсутствие маркировки иноагента, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Штраф составил 40 тысяч руб.

Протокол на писателя составили из-за отсутствия маркировки «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ...» в его постах в социальных сетях. Отмечается, что Быков не присутствовал на заседании суда, поскольку не проживает в России с 2022 года.

Telegram-канал «Осторожно, новости» также сообщил, что аналогичный вердикт суд вынес в отношении политика Михаила Светова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие пометки на ролике про Иосифа Сталина.

16 июня Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Елизавету Гырдымову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известную под псевдонимом Монеточка, за отсутствие маркировки иностранного агента. В начале июня Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по той же статье.