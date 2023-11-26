Бузова пошутила про пришедшего на ее концерт Даву StarHit: Бузова на своем концерте получила от бывшего ухажера Давы корзину роз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Бывший возлюбленный телеведущей и певицы Ольги Бузовой, блогер и рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, появился на ее концерте в субботу, 25 ноября, пишет StarHit. Молодой человек подарил девушке корзину розовых и красных роз. Пара рассталась в январе 2021 года.

Ну хоть что-то у него осталось хорошее... Хороший вкус к хорошей музыке, к хорошей девочке, — приводит издание слова певицы.

Блогер пришел в строгом костюме и белой рубашке. Во время исполнения Бузовой песен Манукян подпевал. Корзину с цветами вынесли на сцену.

После концерта Бузова призналась, что, находясь в отношениях с Давой, не обращала внимания на его зубы, размеры и кошелек. По ее словам, когда приходит любовь, то человек перестает обращать внимание на свои списки в голове, каким должен быть партнер.

Также Бузова считает, что появление Манукяна на ее выступлении означает, что ее бывший молодой человек блогер Дава (Давид Манукян) скучает по ней. Мужчина в свою очередь отметил, что «лучше поздно, чем никогда».

Ранее певица рассказала, что деньги для нее — лишь средство достижения целей, которое дает свободу и позволяет радовать друзей и близких. Знаменитость пояснила, что финансы не являются для нее чем-то критически важным, потому что она гораздо больше ценит эмоции, чувства и творчество.