Бузова не справилась с написанием имени великого английского поэта Певица Ольга Бузова назвала Уильяма Шекспира «Уильманом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова ошибочно назвала английского поэта Уильяма Шекспира Уильманом в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Подписчики звезды не оставили это без внимания и посмеялись над оплошностью актрисы.

Уильман как выпьет — еще не то ляпнет, все норм, — написал один из поклонников Бузовой.

Другой подписчик в штуку предположил, что действительно существовал некий Уильман, который якобы являлся братом известного поэта.

Нашлась и подписчица, защитившая Бузову, она написала, что суть поста ясна, несмотря на ошибку.

Ранее Ольга Бузова растерялась из-за того, что ее микрофон дважды отключился во время выступления на музыкальном фестивале Summer Fest в Екатеринбурге. Артистку поддержали неравнодушные зрители, которые стали ей громко подпевать.

В конце июля Ольга Бузова участвовала в мероприятии VK Fest. Она появилась на сцене в усыпанном блестками костюме, выполненном в леопардовом стиле. Зрителей не впечатлил «разорванный» комбинезон, и они обрушились на нее с критикой: «Жесть, реально стремный костюм, сними его», «Оля, ну найми ты уже нормального стилиста. С такими деньгами так дёшево выглядеть — это смешно», «Простите, у меня одни мысли: колбаса-вязанка».