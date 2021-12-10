Бутина возмутилась «крисмас декорейшнс» в России

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Мария Бутина возмутилась западными рождественскими декорациями на российских улицах. В своём Telegram-аккаунте она отметила, что в РФ продвигаются идеи «собственного пути и традиционных ценностей», однако при этом Новый год не обходится без зарубежных украшений.

Мне вот интересно, а почему, продвигая собственный путь и приоритет традиционных ценностей в стране, мы допускаем, что наши города повально заполонены западными рождественскими декорациями? — написала политик.

Депутат отметила, что зачастую в торговых центрах можно услышать зарубежные рождественские композиции, а вместо традиционных для России Дедов Морозов у ёлок стоят Санта-Клаусы. Она напомнила, что в прошлом году у здания Министерства иностранных дел появилась большая скульптура в виде ушей Микки Мауса. Правда, позднее изваяние убрали, но Бутина отметила, что такая «борьба» идёт «очень туго».

Нам что, правда нечего противопоставить этим крисмас декорейшнс?! — заключила она.

Ранее врач-терапевт Тимур Асанов и врач-педиатр Денис Антропов рассказали, что некачественные новогодние игрушки и украшения могут вызвать химическое отравление и сильную аллергическую реакцию. Они посоветовали при выборе игрушек обращать внимание на запах, исходящий от товара, и изучать состав изделия.