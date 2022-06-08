Бутина объяснила слова Москальковой о возвращении Бута в Россию Депутат ГД Бутина: о сроках возвращения Виктора Бута из США в Россию «пока говорить рано»

Фото: wr1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Давать какие-либо прогнозы по поводу сроков возвращения заключенного Виктора Бута из США в Россию пока рано, так как речь идет только о ходатайстве — его должны рассмотреть американские власти, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Мария Бутина. Так парламентарий прокомментировала заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о том, что Москва работает над возвращением Бута в РФ, так как наступил срок, позволяющий рассмотреть передачу осужденного для отбывания наказания в страну гражданства.

В качестве примера Бутина привела в своем Telegram-канале историю одобрения экстрадиции 11 российских моряков, осужденных в Кабо-Верде. Их признали виновными в перевозке наркотиков.

Сейчас речь идет только о ходатайстве. И, естественно, первое решение [по Буту] будет за США. Обратите внимание на мой пост про Кабо-Верде. Мы очень долго добивались как раз перевода для отбытия наказания по 11 [российским] морякам. Процедура такая: в определенное время подается ходатайство. Достижение срока ничего не гарантирует, поэтому говорить о каких-то сроках [возвращения] еще очень рано. В дальнейшем документы передаются в наш суд. И далее принимается решение о готовности принять и о расселении по местам лишения свободы в отношении моряков. По Буту такая же процедура, поэтому я бы о сроках пока не говорила, — добавила Бутина.

Ранее жена предпринимателя Алла Бут заявила, что в тюрьме у ее мужа началось неизвестное кожное заболевание, которое со временем распространилось на все здоровые кожные покровы. Заключенный уже не может спать от сильного зуда и боли. При этом администрация тюрьмы ни разу за полгода не вызвала Буту какого-либо врача, кроме тюремного фельдшера, и не реагирует на обращения дипломатов.

Бут был осужден в США на 25 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. К настоящему времени он уже отбыл более половины срока наказания. Виновным себя россиянин не признал.