Бут заявил, что готов отправиться в зону СВО

Российский бизнесмен, член фракции ЛДПР Виктор Бут заявил о своем желании отправиться в Донбасс. В ходе пресс-конференции после заседания комитета Госдумы по международным делам он сказал, что будет ждать, когда предоставится такая возможность.

Хотелось бы, конечно, но посмотрим, когда представится возможность, — ответил Бут на вопрос журналиста, планирует ли он посетить зону СВО.

Кроме этого он рассказал, что его адаптация после нескольких лет пребывания в американской колонии проходит успешно, а Новый год он планирует отметить с семьей.

Ранее Бут заявлял, что всецело поддерживает проведение военной операции на территории Украины. Он признался, что и сам пошел бы добровольцем на фронт, если бы у него были соответствующие навыки и возможности.

По мнению Бута, военные действия на Украине надо было начинать в 2014 году. Бывший заключенный заявил, что для этого были предпосылки, указав, что по американским телеканалам CNN и Fox News показывали жителей Харькова, Одессы и Донбасса, которые несли огромный триколор и кричали: «Россия!». Тем не менее он отметил, что на тот момент Россия не была готова к столкновению с Украиной.