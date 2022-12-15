Бут не планирует встречаться с Путиным

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Виктор Бут

Вступивший в ЛДПР Виктор Бут сообщил, что не планирует встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Нет, не планируем [встречаться с президентом], — отметил он.

Бут принял участие в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, где сравнил свой арест в США со съемками фильма, где «тебя сделали актером без твоего согласия». По его словам, его везли в тюрьму на бронированной машине, предварительно надев на голову каску.

Видно было очень мало, были видны огромные блоки многоэтажек, ехали около часа, — рассказал он.

Ведущие программы поинтересовались у Бута, не планирует ли он поделиться пережитым опытом в книге. Он ответил, что пока таких планов у него нет, а сам он все еще проходит процесс адаптации.

Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке по запросу США. Россиянина обвинили в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую Вашингтон относит к числу террористических организаций.

Через два года Бут был экстрадирован в США и в апреле 2012 года приговорен к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере $15 млн. США предъявили россиянину обвинения в контрабанде оружия, заговоре с целью убийства американских граждан и поддержке терроризма. Сам Бут все обвинения отвергал.

8 декабря его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду запрещенного вещества.