Бут рассказал об условиях в тайской тюрьме, где сидят музыканты «Би-2» Бизнесмен Виктор Бут: в тайских тюрьмах в отличие от США дают заказывать еду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Бут

В тайских тюрьмах соблюдаются нормы пенитенциарной системы, заключенным дают заказывать еду из кафе и ресторанов, что абсолютно невозможно в США, но жаркий влажный климат является стрессовым фактом, заявил NEWS.ru бизнесмен и депутат Виктор Бут, комментируя задержание группы «Би-2». Он подчеркнул, что не стоит огульно критиковать систему исправления наказаний в Таиланде.

Например, в тайской тюрьме можно заказать все что угодно из еды, если есть деньги, а музыканты из «Би-2», полагаю, люди небедные. В этом плане тайские тюрьмы намного более гуманные, чем американские. И я бы не стал говорить про антисанитарию, давайте относиться к Таиланду как к довольно развитой стане. У них работают нормы пенитенциарной системы, — сказал Виктор Бут.

Бизнесмен признал, что тайский климат является стрессовым фактором для многих заключенных, даже ночью в Таиланде в это время года стоит 30-градусная жара, очень влажно. Без кондиционеров в «открытой клетке» такая погода переносится очень тяжело.

Виктор Бут отметил, что сам он в 2008 году после ареста тайскими властями находился в обычной тюрьме, в иммиграционных условиях легче, люди там, как правило, не задерживаются надолго.

Ранее из иммиграционной тюрьмы в Бангкоке в Израиль был депортирован Лева из «Би-2» (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В изоляторе остаются остальные шесть участников группы. 24 января артисты были задержаны после концерта на Пхукете и помещены в иммиграционную тюрьму из-за нарушения миграционного законодательства. Они находились в стране по туристическим, а не по рабочим визам.