«С Грайнер мы пожали руки»: Бут рассказал, как проходил обмен в Абу-Даби Бут рассказал, что пожал руку Грайнер и пожелал ей удачи во время обмена

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Виктор Бут

Российский бизнесмен Виктор Бут рассказал в интервью KP.RU о том, как проходил его обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ по статье о наркотиках. По его словам, встретившись со спортсменкой в Абу-Даби, он пожал ей руку и пожелал удачи.

Когда мы проходили мимо, я пожелал ей удачи, она в ответ пожелала удачи мне, после чего протянула руку. Я пожал ей руку. Это выглядело достойно, — сказал Бут.

По словам предпринимателя, перелет длился около 27 часов. На выходе из тюрьмы, как рассказывает Бут, на него надели наручники, забирали его маршалы, после чего его привезли в аэропорт, где около полутора часов он ожидал рейса. После того, как Бута завели в самолет, с него сняли наручники — по словам освобожденного, маршалы и дипломаты вели себя довольно мило.

Наши спецслужбы меня встретили в Абу-Даби. Там проходил процесс обмена. Как это было. Два самолета запарковались рядом, потом представитель каждой стороны поднялся на борт, чтобы удостовериться, что обмана нет, что это именно тот человек, который нужен. После этого согласовали, что я и Бриттни Грайнер одновременно выходим из самолета и идем на обмен, — пояснил Бут.

Российский бизнесмен также прокомментировал обещание Грайнер вернуться в Россию. По его словам, РФ была основным источником ее дохода, баскетболистка привыкла к ней и завела знакомства. Кроме того, как считает Бут, есть разница между обыденной жизнью в Америке и в России. Он объяснил это тем, что в РФ «все безопасно, все просто и понятно», а в США «постоянные проблемы на улицах, стрельба».

Пусть она сама решает, возвращаться или нет. Но ясно одно, что Россия становится все более привлекательной для нормальных людей. В будущем у нас будем много мигрантов. Здесь есть нормальная медицина, мы сохраняем семейные ценности и не развращаем первоклассников уроками по половому воспитанию, — подытожил Бут.

Ранее газета Washington Post сообщила, что вопрос обмена американской баскетболистки на россиянина был сопряжен с необходимостью достижения сложных политических компромиссов в США. По словам источников издания, ряд представителей Минюста Америки сопротивлялись идее выдачи Бута.