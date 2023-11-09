Бурятские ученые научили нейросеть распознавать рукописные тексты

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Ученые из Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления в столице Бурятии Улан-Удэ разработали и запатентовали программу, обучающую нейросеть распознавать кириллические рукописные буквы, рассказали «МК в Бурятии» в пресс-службе вуза. Как уточняется, для программирования специалисты использовали язык Python.

Сотрудник кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» Елена Цагадаева в беседе с изданием рассказала, что она и ее коллега Гармажап Самбуев научили искусственный интеллект распознавать рукописные образы, а также разработали модель автоматизации обработки текста при помощи уже готового набора данных.

По словам Елены Цагадаевой, программа эффективно распознает рукописные кириллические символы без какой-либо предварительной обработки текста.

Это особенно полезно при работе с большими объемами рукописного текста. Архитектура нейронной сети также минимизирует требования к аппаратным и вычислительным ресурсам компьютера, что также очень важно, — подчеркнула разработчик.

Ранее президент США Джо Байден после просмотра фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» подписал указ о регулировании развития искусственного интеллекта. По сюжету кинокартины, искусственный интеллект обретает самосознание и захватывает контроль над цифровым пространством.