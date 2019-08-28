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Пресс-секретарь Московской автодорожной инспекции Ольга Дыгало рассказала, что ведомство проверяет информацию о проведении эвакуации в зоне платной парковки возле только что установленного знака, запрещающего стоянку и остановку транспорта.

По её словам, был направлен запрос в организацию, занимающуюся установкой знаков в городе, передаёт «Говорит Москва». Компания должна предоставить данные о дате установки таблички. Ранее в Сети появилось видео, на...