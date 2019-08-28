Жители бурятского села Нестерово заметили повышение заболеваемости онкологией и решили обратиться к церкви для помощи в решении этого вопроса. Местная епархия согласилась помочь людям и провела молебен с крестным ходом.
Мероприятие прошло 23 августа, сообщается на
После искреннего, сердечного обращения народа к Богу отступали моровая язва и другие страшные болезни. Сейчас люди ждут Божьей помощи в борьбе с раком, — отметили представители церкви.
Ранее News.ru писал, что Минздрав хочет отнести клиники, занимающиеся пластической хирургией и лечением онкологии, к медорганизациям с чрезвычайно высоким риском. Такие учреждения, согласно законодательству, подлежат проверке раз в год.