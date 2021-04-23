Бурятские шаманы провели международный молебен за Байкал

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Шаманы из Бурятии устроили во Всемирный день Земли, 22 апреля, массовый молебен в защиту озера Байкал. К мероприятию они привлекли не только своих коллег из других регионов России, но и представителей различных религий за рубежом, сообщает телеканал «360».

За Байкал вместе с шаманами молились христиане, индуисты, мусульмане и даже жрецы вуду. Подобные мероприятия планируется сделать традиционными, и они будут направлены на защиту не только самого глубокого в мире озера, но и других проблемных мест планеты.

Религиовед Денис Батарчук пояснил телеканалу, что подобные международные молебны проводились и ранее. Представители различных конфессий объединялись во время каких-либо глобальных событий.

При этом он отметил, что участники молебна рискуют попасть под критику традиционалистов, единоверцы могут объявить их еретиками.

По словам экологов, молитвы шаманов Байкалу не повредят, однако только их для сохранения озера мало. Ситуация критическая — озеро заболачивается из-за фекальных, бытовых и нефтесодержащих сточных вод, присутствие в нём кишечной палочки превышает нормативы в сотни раз.

Ранее сообщалось, что экс-глава Сухинского поселения Кабанского района Бурятии Сергей Кокорин предложил президенту Владимиру Путину создать министерство, которое будет заниматься проблемами озера Байкал. По его мнению, в состав ведомства должен входить специальный научный центр, который заменит более полусотни организаций, занимающихся проблемами Байкала «с нулевым или отрицательным результатом».