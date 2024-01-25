«Буря эмоций»: жена Стрелкова о приговоре Мосгорсуда Жена Стрелкова заявила о намерении обжаловать приговор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мирослава Регинская

Сторона защиты бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) намерена обжаловать приговор, вынесенный Мосгорсудом по делу об экстремизме, заявила NEWS.ru жена осужденного блогера Мирослава Регинская. Она считает обвинения в адрес мужа «абсолютно абсурдными» и испытывает «бурю эмоций» после вынесения вердикта. Супруга экс-министра признается, что она надеялась на оправдательный приговор.

Обвинения абсолютно абсурдны, мой муж герой. Мы будем обжаловать приговор. Надеюсь, мне дадут свидание с мужем. Я очень волнуюсь, у меня буря эмоций, негативных, естественно. Маленькая надежда на оправдательный приговор была, — заявила она.

Московский городской суд ранее признал Игоря Стрелкова виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима с правом на условно-досрочное освобождение. Отмечается, что время пребывания под арестом было зачтено по формуле «день за полтора». Таким образом, осужденный блогер проведет в колонии 3 года и 83 дня. По словам адвоката Стрелкова Александра Молохова, сторона обвинения запросила для его клиента четыре года и 11 месяцев лишения свободы.